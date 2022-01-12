Ухвала оскаржується в частині, де суд не побачив винуватості держави у багаторічній бездіяльності і невжитті заходів щодо хлопця та його родини.

На Харківщині адвокат родини вбитої та зґвалтованої підлітком 6-річної Мирослави Третяк Артем Донець подав апеляційну скаргу на ухвалу Вовчанського районного суду.

Про це повідомляється на сторінці адвокатського об'єднання "Донець і партнери" у Facebook.

"Ухвала оскаржується лише в тій частині, де суд не побачив винуватості держави у багаторічній бездіяльності і невжитті заходів щодо малолітнього та його родини. Хоча була велика сукупність письмових доказів і показань допитаних в судовому засіданні свідків і представників органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в об’єднанні, очевидно, що такі жахливі дії не вчиняються 13-річними дітьми просто так зненацька, без будь-яких передумов.

Читайте також"Вигнали за українську позицію": у Львові розгорівся скандал через російські пісні в клубі"Вчиненню вбивства передували недоліки у вихованні з боку батьків 13-річного хлопця та посадових осіб закладів освіти, а також ряд випадків вчинення хлопцем суспільно-шкідливих та небезпечних діянь. При цьому суспільна небезпечність діянь і жорстокість дій підлітка постійно зростала, однак кожен наступний випадок незмінно не отримував жодного реагування з боку батьків та органів влади", - додали в адвокатському об'єднанні.

Вбивство Мирослави Третяк

Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2021 року в смт Старий Салтів Харківської області у покинутому будинку виявили тіло 6-річної Мирослави Третяк з ознаками насильницької смерті.

У вбивстві дівчинки обвинуватили 13-річного сусідського хлопчика, з яким вона пішла на прогулянку і не повернулась.

2 грудня ухвалою Вовчанського районного суду Харківської області до неповнолітнього застосовано примусовий захід виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки.