У СІЗО вони перебуватимуть щонайменше до 1 лютого 2021 року.

Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та його пособнику Олексію Левіну, обвинуваченим у замовленні та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Читайте такожАдвокат Мангера може бути причетний до вбивства Гандзюк – активістиЯк передає кореспондент УНІАН, суддя Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна задовольнила відповідне клопотання прокурорів.

«Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олексію Левіну та Владиславу Мангеру терміном на 60 діб - до 1 лютого 2021 року - без визначення розміру застави», - сказано в судовій ухвалі.

Вона може бути оскаржена до Київського апеляційного суду впродовж 7 днів з моменту її проголошення.

У СІЗО Мангер і Левін перебуватимуть щонайменше до 1 лютого 2021 року.

Вбивство Гандзюк

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину. Мангера і Левіна, які обвинувачуються в організації та замовленні злочину, затримали, вони перебувають під вартою. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої").

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Автор: Дмитро Хилюк