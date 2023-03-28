Іван Федоров зазначив, що селище залишилося без світла.

Логістика у російських окупантів порушена після вибуху на вузловій залізничній станції у Федорівці в Запорізької області. Сам населений пункт залишився без електрики.

"Вже другий день поспіль у тимчасово окупованому Мелітопольському районі розквітає "бавовна", - повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров в ефірі Апостроф.ТВ.

За його словами, 27 березня погриміли вибухи в Мелітополі та Веселому, а 28 березня "бавовна" стався на підстанції у Федорівці, через що селище залишилося без електрики. Федоров нагадав, що саме у Федорівці знаходиться вузлова залізнична станція, яку росіяни використовують для перекидання озброєння на фронт.

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"Немає струму - немає перекидання ворожого майна. Тому логістика окупантів в черговий раз зазнала невдачі", - підсумував чиновник.

Ситуація в Мелітополі - що відомо

23 березня в місті прогримів вибух, в результаті якого постраждав поліцейський-колаборант Сергій Сковирко.

Вранці в понеділок, 27 березня, стало відомо про ще кілька вибухів у Мелітополі. Мер міста Іван Федоров повідомив, що "бавовна" розцвіла в адміністрації окупаційної спецслужби і гуртожитку, де проживають російські військові.

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