Президент України вручив нагороди нашим захисникам.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. "Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими", - зазначив він. Президент подякував кожному воїну за захист України, її суверенітету, міст та дітей.

"Ми обов’язково переможемо", - наголосив він. Також глава держави вручив військовослужбовцям нагороди.

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22 березня повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських воїнів у Донецькій області на Бахмутському напрямку та нагородив оборонців міста Бахмут.

Український лідер також заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на цій ділянці фронту, поговорив з нашими бійцями та подякував їм за захист Батьківщини.

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