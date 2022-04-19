З них 10 українських офіцерів.

Сьогодні, 19 квітня, відбувся п’ятий обмін полоненими між Україною і РФ.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Всього 76 людей", - зазначила вона.

Верещук додала, що це був п’ятий обмін полоненими.

Як повідомляв УНІАН, перший повноцінний обмін військовополоненими відбувся 24 березня – Україна повернула 10 наших військовослужбовців в обмін на 10 окупантів. Також в РФ повернулися 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.

1 квітня стало відомо про другий обмін полоненими: Україні вдалося повернути 86 наших військовослужбовців, із яких 15 – жінки.

Третій обмін полоненими відбувся 9 квітня – звільнили 12 військових та 14 цивільних. Четвертий – 14 квітня, було звільнено 22 військових і 8 цивільних.

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