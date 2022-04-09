Із них одна жінка-офіцер та 9 цивільних жінок.

Сьогодні відбувся третій обмін полоненими: звільнили 12 військових та 14 цивільних.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер", - зазначила вона.

За словами Верещук, також звільнили 14 цивільних, в тому числі 9 жінок.

"Всього 26 наших людей", - уточнила міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Його провели після переговорів за наказом президента Володимира Зеленського. Серед тих, кого визволили, було 15 жінок. Над організацією наступних обмінів зараз ретельно працюють.

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