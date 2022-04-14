Серед військових - 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу.

В четвер, 14 квітня, відбувся четвертий обмін полоненими. Звільнено 22 військових і 8 цивільних.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу", - повідомила вона.

За словами Верещук, також звільнено 8 цивільних, серед них 1 жінка.

"Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, перший повноцінний обмін військовополоненими відбувся 24 березня - Україна повернула 10 наших військовослужбовців в обмін на 10 окупантів. В РФ повернулися 11 цивільних російських моряків, яких врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повернулися 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний.

1 квітня стало відомо про другий обмін полоненими: Україні вдалося повернути 86 наших військовослужбовців, із яких 15 – жінки.

Третій обмін полоненими відбувся 9 квітня - звільнили 12 військових та 14 цивільних.

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