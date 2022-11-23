За словами фахівців, на ринок нерухомості в Україні значно впливають проблеми з електроенергією.

В Україні через постійні відключення світла кардинально змінилися запити людей, які хочуть орендувати квартири. В умовах війни більшість українців надають перевагу квартирам на нижчих поверхах, щоб можна було обійтися без ліфту, а також воліють мати в орендованому житлі газову плиту.

Як пояснив Obozrevatel представник Асоціації спеціалістів з нерухомості Артур Пилипчук, є люди, яким важко ходити, або, можливо, є якісь фізичні обмеження.

"Так, зараз не дуже дивляться на високі поверхи. Більшу перевагу надають нижчим поверхам саме через відключення електрики, ось така ситуація. А так, все інше не змінилося", – пояснив Пилипчук.

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За його словами, в Україні ціни на оренду житла знизились приблизно на 30%. Проте це стосується лише дорогої нерухомості чи середнього сегмента. А в економ-сегменті змін не відбулося.

"Невеличке зниження вартості спостерігається. Якщо брати дорогу нерухомість, то так, там більше зниження. Якщо беремо економ-сегмент, то майже не змінилася ціна. А в середньому сегменті – 10-11 тисяч грн – там зміна в 20-30%. А економ-сегмент не знизився", – зазначив фахівець.

Оренда квартири в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, наразі середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 9,5 тис. грн.

Разом з тим двокімнатну квартиру можна винайняти на 12,5% дешевше, а трикімнатну - на 12%, за 14 тис. та 22 тис. грн відповідно.

Зазначимо, через ракетні удари Росії по інфраструктурі України у регіонах застосовують віялові відключення світла. Особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

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