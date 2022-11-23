В "Укренерго" зауважили, що не відключають конкретні будинки, вулиці чи міста, а надають обленерго дані про обсяги, на які потрібно зменшити споживання.

Сьогодні, 23 листопада, в усіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.

"Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію", - йдеться у повідомленні на сторінці "Укренерго" у Facebook.

В "Укренерго" запевнили, що працюють над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами.

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"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні та листопаді енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів. За експертними оцінками, в Україні зруйновано або пошкоджено 50% об'єктів енергетичної інфраструктури.

Сума збитків "Укренерго" становить понад 70 млрд грн.

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