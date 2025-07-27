Представник Міносвіти підкреслив, що дослідження все одно проводяться, наука адаптується.

За час війни з України виїхали або змінили професію близько 20% науковців. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

Він зазначив, що війна торкнулася всіх галузей і наука не виключення, зміни відчутні перш за все кадрові.

"Багато науковців, які добровільно пішли на фронт, загинули. Ще більше – покинули країну або змінили професію", – розповів про ситуацію Курбатов.

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Він зазначив, що якщо рахувати всіх – наукових співробітників, викладачів, науково-педагогічних працівників, то їх близько 80 тис. в Україні.

"Кадрові втрати приблизно 20%. Це вчені, які або виїхали в інші країни, або змінили професію. Але 80% дослідників залишаються в країні, працюють в умовах війни", - сказав Куратов і додав, що у прифронтових і прикордонних регіонах близько 30% дослідницької інфраструктури пошкоджено або зруйновано.

Попри це, за його словами, дослідження все одно проводяться, наука адаптується.

"Працюємо над створенням нових дослідницьких центрів, навіть підземних лабораторій, розвиваємо центри колективного користування науковим обладнанням", - розповів представник Міносвіти, але зазначив, що попри те, що наука адаптується, постійно виникають нові виклики.

Відтік учнів за кордон

1 липня стало відомо, що школярів в Україні рекордно поменшало. Зокрема, згідно дослідження NGL.media, кількість школярів в Україні сягнула найнижчої за останні 30 років позначки. На початок 2024-2025 навчального року їх налічувалось загалом 3,74 млн, і тенденція до зменшення кількості дітей і молоді в Україні лише зростатиме.

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