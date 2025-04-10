Цей іспит вводиться на фоні безпрецедентного сплеску набору 2023 року, коли бажаючих навчатись на аспірантурі, переважно чоловіків, раптом стало в рази більше.

Кабінет міністрів України змінив правила підготовки для аспірантів та докторантів: з цього року для них передбачений обов’язковий екзамен з української та іноземної мови на 3 курсі.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький в ефірі Ранок.LIVE прокоментував нововведення, пояснивши, що наразі з’явилась потреба у певній перевірці, що такі люди дійсно є аспірантами, що вони проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, продовжують працювати над своєю дисертацію, що проводять дослідження.

За його словами, для цього буде в поточному році загальнонаціональний іспит для тих, хто вже рахується на 3-му році навчання.

Винницький пояснив, що чим зумовлено нововведення:

"В нас була проблема, що в 2023 році особливо аспірантура виявилася таким собі прихистком осіб, які хотіли оминути свій конституційний обов’язок - можливості мобілізації. І в нас дуже сильно збільшилась кількість вступників саме 2023 року чоловічої статі, яким 25+ років. І якщо в 2024 і в 2025 роках є запроваджені вже загальнонаціональні іспити для вступу в аспірантуру і обмежена кількість для тих, хто тільки будуть вступати, бюджетних місць, то в 2023 році в нас ще були контрактні місця. І мова йде про дуже-дуже сильний сплеск - у нас в 2023 році 18 тисяч осіб вступили в аспірантуру. Це безпрецедентно".

Для порівняння, за його словами, до війни в аспірантуру загально по країні щороку вступало 3-4 тисячі людей.

"Цього року буде загальнонаціональний іспит на 3-му році навчання. Арифметика показує, що це саме для тих, які вступили у 2023 році. І це буде перевірка знань саме з української мови і іноземної. Мова йде про ті базові знання, які потрібні будь-якому аспіранту, який два роки вже провчився", - підкреслив Винницький.

Він зауважив, що з тих 18 тисяч, які вступили в 2023 році, приблизно 3 тисячі були відраховані за перший рік навчання.

"Це достатньо велика кількість. Найпоширеніша причина відрахування - невиконання індивідуального навчального плану", - сказав заступник міністра освіти.

Говорячи про іспит з іноземної мови він зауважив, що мова йде про мови Європейського Союзу. Але очікується, що переважна кількість - 90% аспірантів будуть проходити іспит з англійської мови, тому що йдеться про майбутніх науковців. А нещодавня статистика показала, що 98% наукової світової літератури виходить англійською мовою.

Водночас, за словами Винницького, для філологів будь-яких інших мов, окрім англійської, іспит буде проходити саме за їхньою профільною мовою.

Мобілізація та аспіранти - що відомо

Як повідомляв УНІАН, торік влітку міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що через аномальну кількість чоловіків призовного віку, які вирішили податися в науку, змінено підходи вступу до аспірантури. Зокрема було прийнято рішення, що аспірантів на контракті можна буде мобілізувати.

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