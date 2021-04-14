У місті Кам'янське Дніпропетровської області в пакеті біля залізничних коліях знайшли новонародженого хлопчика.
Читайте такожТіло закопали на городі: на Харківщині розслідують загадкову смерть немовлятиЯк повідомляє ТСН, місцева мешканка гуляла з собакою, і раптово пес потягнув її в кущі. Там в пакеті лежав оголений хлопчик, загорнутий в ганчір'я. Жінка відразу викликала поліцію і "швидку".
Медики кажуть, що малюкові пощастило, що не став жертвою бродячих тварин і не замерз на смерть. Його у важкому стані доправили в Дніпро в Центр матері і дитини. У новонародженого сильне переохолодження і зневоднення. В даний час медики його обстежують і загрози для життя немає.
"Немовляті дуже і дуже пощастило в житті. У нього був ангел-хранитель, який вже багатьох людей звів з цією дитиною в перші години її життя. Будемо сподіватися на порятунок, диво станеться", - каже заступник медичного директора Центру матері та дитини ім. Руднєва Вікторія Остромецька.
Тим часом поліція розшукує матір немовляти. За те, що покинула дитину в небезпеці, їй загрожує три роки в'язниці.
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