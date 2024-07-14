Дівчинці всього чотири дні.

З пологового будинку у Кременчуці зникла новонароджена дитина, наразі її розшукує поліція.

Як повідомляється на сторінці поліції Полтавської області у соціальній мережі Facebook, сьогодні вдень жінка заявила про зникнення немовляти з післяпологової кімнати перинатального центру. На розшук дитини орієнтували весь особовий склад регіональної поліції.

Наразі поліцейські намагаються встановити, хто причетний до викрадення. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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Людей, які можуть допомогти у пошуках зниклої дівчинки, просять негайно звернутися до Кременчуцького районного управління поліції за номерами: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 або 102.

Злочини проти дітей

Раніше поліція повідомляла про затримання 19-річної дівчини, яка намагалася продати своїй знайомій дворічного сина. За дитину вона хотіла отримати 1 мільйон гривень.

А у двох містах України затримали керівників клінік, які продавали немовлят за кордон під видом сурогатного материнства. Мова йде про країни, у яких це заборонено законом.

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