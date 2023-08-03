Організатори схеми – керівники клінік, які надають послуги у сфері репродуктивної медицини у Києві та Харкові.

Керівники деяких клінік, які надають послуги з репродуктивної медицини у Києві та Харкові, організували незаконну схему продажу і переправлення новонароджених в Україні дітей за кордон під видом сурогатного материнства.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, до складу злочинної організації входило 12 осіб. Самі організатори схеми – керівники медичних клінік, а також працівники цих клінік, менеджери, адміністратори та адвокат.

"За грошову винагороду вони здійснювали продаж новонароджених дітей іноземним громадянам, які проживають в країнах, де заборонено сурогатне материнство", - зазначають прокурори.

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Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. Розмір грошової винагороди складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину, з яких 12 тис. євро – плата сурогатним матерям.

Після народження дитини сурогатна мати надавала дозвіл на вивезення немовляти за кордон і згоду на отримання громадянства іншої країни. У разі незгоди сурогатної матері на окремі умови, учасники схеми погрожували та залякували.

У межах слідства встановлено факти незаконного переміщення за кордон 8 немовлят та попереджено спробу вивозу за кордон ще однієї дитини під час дії воєнного стану.

Наразі перевіряється інформація щодо 40 фактів переміщення новонароджених дітей з України за кордон.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено медичну документацію, копії паспортів громадян України та іноземних країн, довіреності щодо представництва інтересів, грошові кошти, ноутбуки, мобільні телефони, чорнові записи та флеш носії.

Наразі 12 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у торгівлі людьми (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 1 ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу).

Правоохоронці затримали на цей час пʼятьох осіб (в порядку ст. 208 КПК), вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Торгівля дітьми в Україні

У червні на Закарпатті затримали чоловіка, який купив у жінки з Житомира 11-місячне немовля й намагався вивезти його за кордон, щоб там продати в одній з країн ЄС за $25 тис. З цієї суми чоловік запропонував матері дитини – жительці Житомира – $5 тис. Підозрюваним у торгівлі дітьми виявився педагог –колишній директор школи та вихователь дитбудинку.

43-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон з жінкою та її дитиною, затримали 24 червня на території пункту пропуску зі Словаччиною "Малі Селменці" в Ужгородському районі. За даними правоохоронців, закарпатець підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на торгівлю людьми, вчинений щодо малолітнього. Зловмиснику загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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