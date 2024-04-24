Жінка не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його продати, а на отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

В Дніпрі затримали матір, яка за мільйон гривень хотіла продати дворічного сина.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, купити дитину 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч.

Зазначається, що 23 квітня жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де "продала" хлопчика за мільйон гривень. Її було затримано при одержанні обумовленої суми.

Правоохоронці розповіли, що жінка не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися, а на отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

В поліції зазначають, що дитину передали представникам органів влади та ювенальним поліцейським. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.

За місцем мешкання затриманої провели обшук та вилучили речові докази. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Найближчим часом фігурантці буде обрано запобіжний захід.

Інші новини про продаж дітей

Торік в Україні викрили масштабну схему продажу немовлят за кордон під виглядом сурогатного материнства. До її організації виявилися причетними керівники клінік, які надають послуги з репродуктивної медицини у Києві та Харкові.

Підозрювані підшуковували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. Розмір грошової винагороди складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину, з яких 12 тис. євро – плата сурогатним матерям.

Правоохоронці перевіряли інформацію про 40 випадків переміщення новонароджених дітей з України за кордон. 12 учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у торгівлі людьми.

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