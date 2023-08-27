Окрім потужності армії, глава держави відзначив важливість безпекової інфраструктури для України і єдність українського суспільства.

Президент України Володимир Зеленський розкрив головну свою мрію. Він наголосив на важливості перемоги у війні, яка унеможливить у майбутньому нові війни зі сторони Російської Федерації.

У глави держави запитали про мрії та що буде далі, бо його особистість вже увійшла в історію. Президент вказав, що зараз для нього питання, як його сприйматимуть в історії, не є пріоритетом.

"Номер один - це закінчення війни перемогою. Перемога для усіх різна. А для мене, як президента, я б хотів таку перемогу, що унеможливить повернення війни. Я б хотів саме такої перемоги. Це непросто. Це складова, яка залежить не тільки від потужності армії, а саме від безпекової інфраструктури і від суспільства. Номер один - від народу. Треба, щоб народ залишився в єдності", - підкреслив Зеленський під час інтерв'ю Наталі Мосейчук, яке транслювали під час загальнонаціонального телемарафону.

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Завершення війни - у Зеленського розповіли, що заважає

Керівник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прискорення завершення російсько-української війни на справедливих для України засадах, вимагає від цивілізованого світу посилення трьох рішень, а саме:

обхід санкцій та виробництво ракет у Росії;

недостатні обсяги постачання зброї в Україну;

недостатня ізоляцію найвищого керівництва Росії.

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