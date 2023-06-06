Один з аудіоперехоплень свідчить, що такі масштаби підриву росіяни не планували.

Підрив дамби Каховської ГЕС вдарив і по підрозділах російських окупантів, які базувалися у зонах затоплення.

Блогер "Николаевский Ванек" опублікував фрагмент аудіоперехоплення, у якому окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

"Сидимо на деревах, ледве тримаємося", - кричить один з окупантів по радіозв'язку та просить вжити заходів для порятунку.

Як зазначає блогер, це черговий доказ, що масштаб підриву дамби Каховської ГЕС був незапланований.

РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС

У вівторок, 6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через неконтрольований скид води є загроза затоплення низки населених пунктів. В МВС назвали зони небезпеки.

Згодом стало відомо, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного рівня упродовж п'яти годин. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підрив росіянами греблі Каховської ГЕС - це черговий воєнний злочин та екоцид. За його словами, є загроза для ЗАЕС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив окупантами дамби Каховської ГЕС лише підтверджує, що кожен метр української землі вони використовують для терору.

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