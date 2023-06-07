Люди привертали увагу дрона та жестами просили про евакуацію.

На лівому березі Херсонської області, який контролюють російські загарбники, люди у відчаї благають про допомогу з горищ своїх будинків.

Щемливе відео із затопленої Херсонщини зняв дрон українських воїнів, повідомляє 24 канал.

"Окупована Херсонщина. Люди на дахах молять про допомогу. Наші військові зняли це на дрон, але зарадити не в змозі, адже територія під контролем загарбників", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що люди намагаються привернути увагу дрона та характерними жестами благають про порятунок. Натомість гауляйтер Володимир Сальдо цинічно заявив, що їм не надходило жодного прохання про допомогу.

Згодом воїни повернули дрон до цього будинку та передали людям пляшку питної води. На жаль, дрон не пристосований для транспортування більшої ваги.

Підрив Каховської ГЕС - що відбувається на лівому березі

Станом на 09:40 середи, 7 червня, люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

Президент Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Відтак, Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.

Втім, окупанти кинули не тільки місцевих мешканців, але й власних товаришів. Вчора блогер "Николаевский Ванек" опублікував фрагмент аудіоперехоплення, у якому окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

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