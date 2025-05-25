Полеглий захисник був родом з Криму і мріяв про його повернення під контроль української держави.

На війні з російськими загарбниками загинув український актор Назар Малік. Про це повідомили у творчому обʼєднанні "Ніч в університеті".

"Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише невеликий перелік ролей, в яких із перших екскурсій Ніч в університеті з 2016 року ви могли знати і бачити нашого актора Назара Маліка. На жаль, інших ролей не станеться", – йдеться в повідомленні.

Назар Малік загинув зі зброєю в руках 22 травня 2025 року. Він боронив Україну на Покровському напрямку та служив у Збройних силах з 2024 року.

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"Назара складно було не помітити. Він був смішним і дотепним, і хоч не всі його розуміли, складно не погодитися з тим, яку велику частину в нашому проєкті він становив. Товариш, друг, брат і син, знавець військової історії та озброєння, імпровізатор, жартівник, почесний амбасадор Масандри, людина з чи не найбільшою кількістю шинелей без ґудзиків і петлиць з гримерки, а з 2024 року – офіцер Збройних Сил України. Дякуємо за чин. Будемо сумувати і пам’ятати. Ще вшануємо тебе в українському Криму", – додали в обʼєднанні.

Університетський товариш воїна Давид Давтян зазначив, що полеглий захисник був родом з Криму.

"Назар був старшим на 4 роки, але завжди легко знаходив спільну мову з молодим поколінням, міг з нами випити, розказати веселих історій. Також він грав в театралізованих екскурсіях Ночі в Університеті і був дуже крутим актором, який задавав драйвовий тон всій локації, в якій він грав. Сам Назар був родом з Криму і завжди мріяв про його повернення під контроль української держави. Буквально нещодавно як молодший лейтенант запасу, що закінчив військову кафедру Назар став до лав Сил оборони України", – написав він.

Нагадаємо, 12 травня на фронті загинув український ведучий, шоумен та колишній актор "Дизель-шоу" Максим Неліпа. Він поповнив лави ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення.

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