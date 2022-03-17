Країна-окупант незаконно відновила водопостачання півострова Крим.

Росія відновила водопостачання на тимчасово окупованому півострові Крим. Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції України.

"Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу", - йдеться в повідомлення.

Наразі Російською Федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро.

"Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу", - зауважили в Держекоінспекції.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили, перекривши канал рукотворною дамбою.

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