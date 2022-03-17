Росія пустила воду в Крим, вкрадено води вже на понад 600 млн гривень фото УНІАН

Росія відновила водопостачання на тимчасово окупованому півострові Крим. Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба Державної екологічної інспекції України.

"Країною-агресором 24 лютого 2022 року було захоплено всі гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу, що регулювали водопостачання води з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро до півострова Крим. Так, ворог 27 лютого зруйнував тимчасову дамбу, автомобільний міст та головну перегороджувальну споруду каналу", - йдеться в повідомлення. 

Наразі Російською Федерацією здійснюється водозабір з Каховського водосховища нижнього басейну річки Дніпро. 

"Сума збитків за самовільне використання водних ресурсів народу України складає 32 628 960 гривень на добу", - зауважили в Держекоінспекції.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. 

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили, перекривши канал рукотворною дамбою.

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