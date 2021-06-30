За словами постпреда президента в Криму, наразі дамба на 107-му кілометрі каналу готова лише на 80% через брак фінансування.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив, що недобудована капітальна дамба на Північно-Кримському каналі цілком унеможливлює потрапляння води на територію окупованого Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кориневич заявив на прес-конференції за підсумками двох років роботи представництва.

"Щодо води, то позиція однозначна і тут не може бути дискусій – вода піде в Крим тільки після деокупації. І що важливо, наразі це чітко зазначено у Стратегії деокупації та реінтеграції Криму", - наголосив він.

Кориневич також прокоментував повідомлення окупаційних та російських ЗМІ про те, що зведена на 91-му кілометрі Північно-Кримського каналу рукотворна дамба нібито протікає та пропускає воду на окуповану територію. “Ми були там нещодавно і будемо, ймовірно, наступного тижня. Нічого там не прорвало, все нормально – вода в Крим не тече", - зазначив постпред президента в Криму.

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Він повідомив, що наразі капітальна дамба, яку зводять на 107-му кілометрі, готова лише на 80% через брак фінансування. "Такий зараз стан речей. Ми не є тим органом, який відповідає за такі речі, але ми в комунікації з усіма профільними відомствами. І станом на зараз цих 80% вистачає, щоб не дати воді потрапити в Крим. Тобто, якщо щось трапиться з рукотворною дамбою на 91-му кілометрі, то дамба на 107-му свою роботу має зробити", - підкреслив Кориневич.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Кориневич повідомив про плани щодо добудови дамби на Північно-Кримському каналі, щоб максимально унеможливити потрапляння води на тимчасово окупований півострів та покращити заходи з меліорації південних районів Херсонщини.

Довідка УНІАН. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили, перекривши канал рукотворною дамбою. Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових та організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Антоніна Доломанжи