Президент наголосив, що це особливий День матері, "обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам".

Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

"Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам. Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України", - зазначив Зеленський.

Він висловив повагу та вдячність жінкам.

"Зі святом", - додав президент.

Також до привітання Зеленський додав фото українок з дітьми, які рятувалися від воєнних дій і "руського міра".

Фото зроблені Wolfgang Schwan, Erin Trieb, Alex Lourie, Juan Carlos, Aris Messinis, Petr Josek, Chris McGrath, Salwan Georges, Juan Carlos.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні, 8 травня, відзначається День матері. Це свято відзначається кожної другої неділі травня.

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