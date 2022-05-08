Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері.
Про це глава держави написав у Telegram-каналі.
"Це особливий День матері. Обпалений війною, але з гарячим серцем, великою внутрішньою силою, вірою та героїзмом українських мам. Кожна з вас здійснила подвиг заради своїх дітей, заради України", - зазначив Зеленський.
Він висловив повагу та вдячність жінкам.
"Зі святом", - додав президент.
Також до привітання Зеленський додав фото українок з дітьми, які рятувалися від воєнних дій і "руського міра".
Фото зроблені Wolfgang Schwan, Erin Trieb, Alex Lourie, Juan Carlos, Aris Messinis, Petr Josek, Chris McGrath, Salwan Georges, Juan Carlos.
Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні, 8 травня, відзначається День матері. Це свято відзначається кожної другої неділі травня.