Люди навіть інтуїтивно робитимуть те, що зазвичай роблять – фотографувати, фіксувати, обмінюватись даними, фіксувати всю ту інформацію, яку вони можуть забути, а все інше – це робота відповідно державних структур і міжнародних інституцій, вважає адвокат.

Всі злочини російських нелюдів, скоєні на території України, потрібно правильно документувати, щоб їхнє покарання було незворотнім.

Про це повідомила адвокат, правозахисниця Тетяна Козаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"З одного боку є складнощі із документуванням, тому що ми розуміємо, люди не завжди мають при собі можливості це зробити. Однак, на сьогоднішній момент, враховуючи те, що Київська область вже звільнена, там перебувають правоохоронці. Є люди і є правила, які можна реалізувати для того, щоб зафіксувати всі злочини які мали місце", - сказала вона.

За її словами, все, що стосується фіксації матеріалів - аудіо, відео, фотографії, можна записувати дані, можна обмінюватись телефонами.

"Можна брати обов’язкову інформацію, хто був присутній на тих або інших подіях. Щоб мати можливість зв’язатись з людьми і підтвердити ту ситуацію, свідками яких вони були", - сказала Козаченко.

Адвокат акцентувала на тому, що зараз правоохоронні органи вже проводять необхідну роботу з огляду місця події, фіксації злочинів, проведення експертиз, ідентифікування свідків.

"Всі матеріали, всі журналістські фотографії, записи – все це об’єднується, все це систематизується. Дуже важливо щоб прокуратура, прокурори, правоохоронні органи України не просто документували, а й закріплювали ці злочини, але й належним чином закріплювали ці докази, щоб вони були допустимими і належними. Тому що при розгляді відповідних питань в кримінальних провадженнях, в міжнародних судах, потрібно буде, щоб всі ці дані були верифіковані, тобто перевірені, доведені як злочини, що були скоєні державою-агресором", - пояснила правозахисниця.

Козаченко зазначила, що люди навіть інтуїтивно робитимуть те, що зазвичай роблять – фотографувати, фіксувати, обмінюватись даними, фіксувати всю ту інформацію, яку вони можуть забути – телефони, люди, час, події. А все інше – це робота відповідно державних структур і міжнародних інституцій, додала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що світ має жахнутися від того, що накоїли російські фашисти під час окупації ними Бучі, Ірпеня та Гостомеля Київської області.

За його словами, нині звільнені міста мають вигляд фрагментів постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань. Більшість також вбито пострілами у потилицю.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив фото з вулиць звільнених від окупантів міст Київської області і закликав європейських політиків переглянути "фотоархів пекла" XXI століття, скоєного путінською армією.

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