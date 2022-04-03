Радник голови ОП закликає ввести ембарго на енергоресурси РФ.

Радник голови Офісу президента, член української переговорної групи Михайло Подоляк показали звірства окупантів на Київщині та звернувся до європейських партнерів.

Про це він написав у Twitter.

"Київська область. Пекло 21 сторіччя. Тіла розстріляних чоловіків та жінок зі зв‘язаними руками. Найжахливіші злочини нацизму знову у Європі. Це навмисно зробила Росія. Введіть ембарго на енергоресурси, закрийте порти. Зупиніть вбивства зараз", - написав Подоляк.

Він також опублікував серію світлин вбитих українців, з якими жорстоко розправилися російські окупанти.

Згодом у Telegram він детально розповів про бучанську різню.

"Головне, на думку наших європейських партнерів, – не спровокувати росіян? (Зла іронія). Головне, щоб Третя світова не розпочалася? Головне, щоб росіяни не образилися та не використовували… Що не використовували? Ракети, авіабомби, танки, що не чинили масові вбивства цивільних, бомбардування житлових кварталів, масові розстріли, як у концентраційних таборах? Що вони ще не використали? Як підсумок, світ отримав тотальний невимовний страх антилюдяності в Бучі, Ірпені, Гостомелі. Сотні, тисячі вбитих, роздертих, зґвалтованих, зв'язаних, знову зґвалтованих і вбитих. Сотні, тисячі мирних громадян України. Вбиті з особливим звірством", - написав Подоляк.

Крім того, він розкритикував "дуже крутих та всезнаючих" вчорашніх й сьогоднішніх лідерів, "які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках".

"Чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла - XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Чи хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "рускій мір"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах робочих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися та похитати головою?", - запитав Подоляк.

Він закликав європейських політиків уважно подивитися на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців.

"А тепер ще раз скажіть усьому світу про те, що РФ – це нормально, це бізнес, що не можна забороняти Рахманінова. Подивіться та скажіть. Або відверніться. Адже головне – не спровокувати. А вони нехай масово ріжуть українців", - додав Подоляк.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого увірвалися в Україну.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, ті, які знаходяться під Києвом. Були бої за Гостомельський аеропорт, також бойові дії йшли на Житомирській трасі, в Бучі та в Ірпені. Супротивнику вдалося захопити деякі населені пункти.

2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що вся Київська область звільнена від ворогів.

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