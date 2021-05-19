Водночас, Варшава зафіксувала масовий приплив білоруських програмістів, які тікають від режиму Лукашенка.

Імміграція в Польщу сповільнилася в 2020 році, але лише тимчасово. Проблеми в сусідніх країнах призвели до того, що потік їхніх громадян в польські міста знову посилюється. Особливо помітний стрибок міграції з Білорусі. У цьому випадку значна частина припадає на кваліфікованих працівників IT сфери. Оскільки білоруські компанії переносять свої офіси в Польщу.

Читайте такожУкраїнських заробітчан вакцинуватимуть від COVID на кордоні з ПольщеюОчікується, що до кінця 2021 року в Польщу можуть переїхати більше 200 тисяч людей, - пише Gazeta Wyborcza. Торік 150 тисяч іноземців отримали дозволи на проживання на польській території. Це були тимчасові чи постійні документи. Крім того, частина людей жили в країні на правах резидента ЄС. Загалом, торік через коронавірус приплив іммігрантів в Польщу дещо сповільнився. Але вже зараз видно, що це було явище тимчасове.

"Якщо цього року дозволи на проживання в Польщі будуть видавати в такому ж темпі, як з січня до квітня, то за підсумками 2021-го в країну переїдуть 210 тисяч іноземців. З них 150 тисяч припаде на громадян України", - йдеться в статті.

"Як правило, імміграція має сезонний характер, влітку приїжджає більше людей, ніж взимку", - сказав заступник директора Польського економічного інституту і експерт з міграції й ринку праці Анджей Кубішяк.

Так відбувається тому, що багато мігрантів, перш ніж залишитися в Польщі на завжди, спочатку шукають сезонну роботу. А її найлегше знайти влітку: в туристичній, гастрономічній, будівельній, виробничій сфері чи на фермах. А після цього можна почати пошуки більш постійної роботи й подавати документи на проживання. Це означає, що прогнози щодо припливу іммігрантів можуть бути заниженими. І за підсумками 2021 року в Польщу переїде ще більше людей.

Білоруси тікають від Лукашенка

Читайте такожУкраїнці масово виїжджають на заробітки: на польському кордоні стоять сотні машин (відео)Дані за січень-квітень свідчать, що українці - найбільша група мігрантів в Польщу. І це вже не перший рік. В 2019-му потік людей з України в Польщу - це взагалі найбільший імміграційний рух в усьому Євросоюзі. Тоді перший дозвіл на проживання хоча б на три місяці отримали близько 600 тисяч українців. Однак, значною мірою це були сезонні працівники, які не завжди лишаються в Польщі. Так званий "український" аргумент активно використовувала польська влада, яку критикував ЄС за небажання приймати біженців.

Тоді дані також говорили, що більшість громадян України приїжджають в Польщу саме працювати. Інші групи іноземців, наприклад китайці, частіше з'являлися на польській території заради навчання.

За перші 4 місяці 2021 року громадяни України отримали 50 тисяч дозволів на проживання. Другою найчисельнішою групою іммігрантів були білоруси (більше 5 тисяч дозволів), а третьою - громадяни Індії (2 тисячі). Якщо в темпах імміграції індійців за багато років нічого не змінилося, то у випадку громадян Білорусі спостерігається значний стрибок.

В 2019 році дозволи на проживання отримали близько 9 тисяч білорусів. В 2020-му через пандемію й протести проти режиму Олександра Лукашенка кількість заявок скоротилася до 8 тисяч. Цього д року, якщо поточна тенденція збережеться, білоруси отримають 15 тисяч дозволів на проживання в Польщі. Це буде означати фактичне подвоєння припливу білоруських іммігрантів у річному порівнянні.

"Економіки України і Білорусі в гіршій ситуації, ніж польська. Там рецесія глибша і вона ще більше виштовхує мігрантів в Польщу. Крім того, з їхньої точки зору, польський напрямок має багато переваг. Польща близько, процедури для мігрантів з цих країн сильно спрощені. А заробляють вони в 4-5 разів більше, ніж в Україні й приблизно в 2-2,5 рази більше, ніж в Білорусі", - сказав Кубішяк.

Читайте такожRzeczpospolita: Українці втрачають бізнес в Україні і відкривають нові фірми в ПольщіВін також підмітив, що багато іммігрантів повернулися в Україні під час першої хвилі пандемії коронавірусу. Але влітку вони повернулися. В 2021 році у Варшаві також помітили зростання імміграції з Росії й Грузії. У російському випадку не до кінця зрозуміло, з яких регіонів люди приїжджають в Польщу. Цілком можливо, що це жителі Калінінградської області або ж кавказьких автономій на зразок Чечні, де панує диктатор Рамзан Кадиров. На думку Кубішяка, приплив громадян Росії може бути також пов'язаних з обвалом російської економіки, яка сильно постраждала від падіння цін на нафту в 2020 році.

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Переклад: Лесь Димань