У харківських лікарнях просто вже немає місця для пацієнтів.

Жителі Харкова скаржаться на відмови медиків госпіталізувати пацієнтів з COVID-19. У лікарнях просто вже немає місць.

Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Медиків викликала одна з харківських сімей до літньої жінки, яка хворіла на COVID-19. Медики приїхали, заміряли рівень кисню. У пацієнтки рівень сатурації 32.

Жінка вже фактично задихалася, але її все одно відмовилися госпіталізувати. При цьому причина відмови банальна - немає місць у лікарнях.

Читайте також"Місць не вистачає...": донька пацієнтки жахнулася від побаченого в ковід-госпіталі Мелітополя"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна швидка допомога, а їх було п'ять, не хотіла забирати в лікарню, бо немає місць. Після того як взяли камеру і пригрозили поліцією, її відвезли в спочатку в 17-у (там не взяли), а потім у 22-у", - розповіла жінка.

При цьому вона вказала, що в лікарні на момент приїзду пацієнтки лікарів не було.

"Якщо до понеділка доживе (лікарі будуть в понеділок) - тоді будемо і лікувати", - сказали в лікарні", - зазначила харків'янка.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Запоріжжі, яке з 18 жовтня увійшло в "червону" зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19, виник транспортний колапс. На зупинках вишикувалися довгі черги охочих скористатися громадським транспортом - у деяких місцях кількість людей сягала до 160 осіб.

Автор: Анастасія Горбачова