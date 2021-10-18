Ситуація в регіоні складна. До прикладу, майже всі пацієнти в обласній лікарні Мечникова хворі на штам "Дельта".

На Дніпропетровщині у 27 лікарнях, які приймають хворих на коронавірус і мають 4890 ліжок, завантаженість складає 77%.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов, передає Суспільне.

"Ситуація близька до критичної, завантаженість ліжок -77%. У десяти лікарнях: у Дніпрі, Кривому Розі, інших великих містах області, майже на 100% завантажені ліжка. Сьогодні будемо піднімати питання відкриття додаткових місць", - зазначив Володимир Орлов.

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Разом з тим, в COVID-центрі лікарні Мечникова лікуються понад 180 людей. 26 з них — у реанімації. Як кажуть лікарі, майже всі хворі на штам "Дельта". Ще місць у відділеннях вже не вистачає. Тож у COVID-центрі додадуть ще 40 ліжок.

Ще лікарі наполягають, у разі перших симптомів слід одразу звертатися по допомогу та здавати аналізи. Щодоби лабораторія Мечникова робить до півтори тисячі тестів.

"Дельта-штам витіснив усі другі штами, які зустрічалися в минулому році. Ушкоджуються нирки. У нас багато хворих, які сьогодні в реанімації знаходяться на діалізі. Ми бачимо зростання смертності за рахунок молодих людей. Якщо раніше це було 70-80, то зараз і 30, і 40", - розказав генеральний директор ОКЛ ім. І. Мечникова Сергій Риженко.

Щодо вакцинації, то за словами заступника голови Дніпропетровської ОДА, спостерігається активність. Так, у вихідний день, 15 жовтня, в області вакцинувалися 15 тисяч людей. Тоді як зазвичай у вихідні вакцинувалися 2-3 тисячі.

Після переходу Дніпра в "червону" зону карантину у місті побільшало охочих вакцинуватися. Так, 18 жовтня у центрах вакцинації утворилися чималі черги. В одному з центрів ("Менора") дніпряни змушені очікувати проходження всієї процедури.

Величезні черги і в центрі вакцинації на вулиці Панікахи, 53. Там в коридорі перед кабінетом стовпилися десятки людей.

Схожа ситуація і міськлікарні №6. Там своєї черги дніпряни чекають на вулиці.

За словами в.о. директора департаменту охорони здоров`я ОДА Вікторії Кулик, станом на 18 жовтня на Дніпропетровщині вакцинувалися 1 млн 300 тис. людей, першу дозу отримали 742 тисячі, дві дози — 584 тисячі жителів.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Дніпрі лікарі стверджують, що вік госпіталізованих під час нової хвилі захворювання значно помолодшав. Це люди 1982, 1985, 1992 років народження, які не вакциновані.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко