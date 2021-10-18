Городяни годинами простоюють на зупинках.

У Запоріжжі, яке з 18 жовтня увійшло до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19, виник транспортний колапс.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у понеділок зранку на зупинках вишикувались довжелезні черги бажаючих скористатися громадським транспортом – у деяких місцях кількість людей сягала до 160 осіб.

Також під час очікування транспорту між потенційними пасажирами виникали суперечки та навіть бійки. Зокрема, містяни сварились між собою за право зайти до маршрутки раніше, аніж хтось інший. Окрім того, з черг буквально виганяли людей без масок. В деяких випадках пасажири навіть стусанами випроваджували з салону антимасочників.

Така ситуація пояснюється тим, що через посилення карантину у місті були запроваджені нові правила роботи громадського транспорту. Зокрема, число пасажирів на має перевищувати кількість сидячих місць, а для пенсіонерів скасовано пільговий проїзд в години пік (з 07:00 до 09:00 та з 17:00 до 19:00). Також всі пасажири мають бути в масках.

Читайте такожПоліція перевірятиме у громадських місцях COVID-сертифікати за QR-кодомСаме через те, що водії можуть перевозити лише ту кількість пасажирів, яка відповідає кількості сидячих місць, й виник транспортний колапс – маршрутних таксі та муніципальних автобусів просто не вистачає. При цьому напередодні місцева влада заявила, що збільшить кількість одиниць транспорту, але цього не відбулось.

Як пояснили УНІАН представники запорізьких автотранспортних компаній, додатковий транспорт вони не вивели на маршрути, бо їм це економічно невигідно.

За минулу добу в Запоріжжі зареєстровано майже 550 нових випадків COVID-19. 18 хворих померли.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у 27 лікарнях, які приймають хворих на коронавірус і мають 4890 ліжок, завантаженість складає 77%.

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Автор: Ірина Дубченко