Місія працюватиме в Одесі впродовж кількох днів.

В Одесі фахівці починають фіксування жахливих руйнувань, які сталися через удари, завдані окупантами після виходу РФ із"зернової угоди" .

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, сьогодні відбулася зустрів з представниками ЮНЕСКО. Фахівці прибули в Одесу для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об’єктам, завданої ракетними ударами, які здійснила РФ з 19 по 23 липня.

"Будуть працювати в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів. Зі свого боку будемо всіляко допомагати роботі спеціалістів", - наголошує Кіпер .

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Він підкреслює, що наразі дуже важливо донести до всього світу інформацію про жахіття, які РФ зробила в Одесі.

У прес-службі мерії міста розповіли, що у складі місії - координатор ЮНЕСКО в Києві К’яра Децці Бардескі.

"Ми будемо продовжувати підтримку та розвивати співробітництво. Зараз це технічна місія, яка працюватиме в Одесі впродовж кількох днів. Попереду багато роботи", - заявила вона.

За словами міського голови Геннадія Труханова, представники місії, як і обіцяли, приїхали своєчасно.

"Важливо, що буде зафіксовано цей злочин - пошкодження культурної спадщини", - сказав він.

За словами Труханова, для місцевих фахівців дуже важливо почути поради, зокрема про те, як правильно прибирати уламки зруйнованих, пошкоджених пам’яток архітектури. Він пояснює, що це вкрай необхідно, бо представники ЮНЕСКО повинні зафіксувати відповідні наслідки ударів, які завдала російська армія. Мер уточнив, що без цього комунальники не мали змоги в повній мірі допомогти одеситам, які мешкають у будинках-пам’ятках, що постраждали під час обстрілів.

"Злочин спочатку треба зафіксувати, а потім прибирати ці уламки тощо", - стверджує Труханов.

Відомо, що частину руйнувань, зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, у який влучила російська ракета, місія сьогодні вже побачила.

Ворожі атаки по Одещині

Після того, як Кремль 17 липня демонстративно вийшов із "зернової угоди", російські військові почали руйнувати Одесу та Одеську область ракетними та дроновими ударами. Зокрема, атаки окупантів направлені по портах, ангарах із зерном. Тільки за одну ніч, на 23 липня, вони масованим ракетним ударом зруйнували в Одесі понад 60 будівель, із яких біля 30 - пам’ятки архітектури, які знаходяться в історичному центрі, що включений у список ЮНЕСКО. Руйнувань зазнали, в тому числі Спасо-Преображенський кафедральний собор, Будинок вчених.

Внаслідок лише цього удару у місті постраждало понад 20 людей (серед них чотири дитини), із яких 17 було госпіталізовано. Дві людини загинули.

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