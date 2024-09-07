Адвокати заявляють, що дедалі частіше українцям дають реальний термін за ухилення від мобілізації, що має свої наслідки.

Адвокат Роман Сімутін заявив, що на ухильників у майбутньому чекають серйозні проблеми в Україні. Хоча вже з 1 вересня на військовозобов'язаних чекають штрафи, наприклад, за неоновлення даних у ТЦК, втрату військового квитка тощо.

У коментарі для ТСН Симутін повідомив, що кількість ухильників, засуджених до судів і реальних тюремних термінів, у рази збільшилася. Здебільшого ті, хто вирішив йти шляхом порушення мобілізаційного законодавства, отримують три роки ув'язнення. Цього достатньо, щоб згодом раніше судимий українець зіткнувся з серйозними проблемами, зокрема, з влаштуванням на роботу.

"Взагалі людина із судимістю не зможе влаштуватися на будь-яку державну службу. Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали в 10%-15% реальні строки покарання, то зараз 50%-60%. Тобто в рази збільшилася частка людей, які отримують реальні терміни покарання", - заявив Сімутін. Відео дня

Інший адвокат, ексголова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький зазначив, що Верховний суд наполіг на тому, щоб порушникам виносили вироки з реальним терміном покарання.

"На думку суду, інші люди беруть приклад. - ухилився від військової служби і фактично не поніс покарання. Тобто ухилився повторно від військової служби. Тому й збільшилася кількість вироків, коли застосовуються реальні строки", - додав адвокат.

Попри те, що кількість засуджених із кожним днем зростає, за словами юристів, судимість згодом вплине на їхнє життя. Таким громадянам заборонено обіймати посаду на державній службі та в правоохоронних органах, де є доступ до державної таємниці.

"На державній службі та в правоохоронних органах проводиться службова перевірка до 5 коліна. Але якщо говорити про приватні підприємства, то тут усе залежатиме від роботодавця. У приватному секторі ситуація м'якша. Будь-яких інших обмежень для людини немає", - заявила адвокат Катерина Аніщенко.

Спроби незаконного перетину кордону

Ухильники продовжують шукати способи незаконно "втекти" з України. Зокрема, у пресслужбі Державної прикордонної служби заявили про затримання чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон - із Білоруссю (!).

"Прикордонники не тільки не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей", - заявляють там.

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