Коли Стремоусов почав керувати евакуацією з правобережжя Херсонської області, журналісти й вирішили його підкупити в обмін на можливість освоїти бюджет на примусових переселенців.

Журналістам ТСН вдалося поспілкуватися з колаборантом, так званим "заступником голови" окупаційної адміністрації Херсонської області Кирилом Стремоусовим напередодні його смерті. За тиждень до аварії зі зрадником України кореспондентка Тетяна Штан встигла поспілкуватися з ним.

Як йдеться в сюжеті ТСН, коли окупанти оголосили евакуацію з правого берега Херсонської області, з ним вирішила зв'язатися журналістка, щоб перевірити, чи бере він участь у "розпилюванні" коштів окупантів.

За легендою, представниця ЗМІ - власниця готелю в Анапі, тож хоче взяти участь у розподілі бюджету на біженців. Для цього телефонує Стремоусову й каже, що хоче розмістити людей, яких змусили евакуюватися з правобережжя Херсонщини.

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"Ми б могли поселити до 100 осіб. Як нам взяти участь у розселенні?" - цікавиться під час дзвінка до колаборанта Штан.

Коли Стремоусов почав керувати евакуацією, журналісти й вирішили його підкупити в обмін на можливість освоїти бюджет на примусових переселенців. Йому навіть кореспондентка запропонувала нібито поселити безкоштовно його родину у номері люкс. Та, як з'ясувалося, вже на той момент він нічого не вирішував - бюджет біженців "пиляли" російські чиновники. Він дав журналістці номер, за яким вона могла адресувати свою пропозицію.

Смерть Кирила Стремоусова: подробиці

9 листопада росЗМІ повідомили, що Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Винуватцем аварії нібито був водій вантажівки.

Інформація про смерть колаборанта з’явилась на тлі повідомлень про те, що російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області.

Поховали зрадника України в окупованому Криму 11 листопада. На його похорон прийшло немало колаборантів, серед них - Сальдо.

Стремоусова звинувачували у зв’язках з організацією кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука "Український вибір". 1 березня 2014 року він у Херсоні організовував проросійський мітинг.

Після вторгнення РФ в Україну та захоплення Херсонської області почав активно співпрацювати з російськими окупантами.

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