У магазині зброї кажуть, що справжній ажіотаж був у 2014 році.

Журналісти з'ясували, чи штурмують українці продуктові та збройові магазини через загрозу вторгнення Росії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вони поспілкувалися з відвідувачами супермаркету в спальному районі Києва. Ті кажуть, що ніякого ажіотажу не помітили, а продукти купують такі, які й завжди.

"Чого лякатися? У нас війна з 2014 року. Я, наприклад, спокійна. Прийшла в магазин", - розповіла відвідувачка.

Читайте такожУкраїнські військові провели видовищні навчання на Донбасі (фоторепортаж)Інший покупець каже, що довіряє українській армії.

"Ми в Україні. Ми вдома. І все буде добре", - каже інша киянка.

Полички забиті товарами, які зазвичай купують у паніці: туалетний папір, сірники, батарейки, сіль та цукор.

У торговельному центрі також немає ажіотажу. В адміністрації кажуть, що мають попит на металеві каністри для пального та вогнегасники, однак дефіциту товарів немає. Також українці часто купують аптечки та лопати.

У багатьох магазинах зброї журналістам відмовили у коментарі, однак деякі визнають - покупців побільшало.

Один із власників каже, що ажіотаж був у 2014 році, а зараз - усе спокійно.

Також напівпорожніми залишаються вокзали. Люди, як і раніше, подорожують самі або з сім'ями.

Вас також можуть зацікавити новини: