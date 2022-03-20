Угорські митники, у свою чергу, виявили ці гроші.

Українські митники на Закарпатті "не помітили" 28 млн $ і 1.3 млн €, які вивозили з України.

Про це написав бізнесмет Сіяр Куршутов у своєму Facebook.

Угорські митники, у свою чергу, помітили ці гроші і після багатогодинних розборок, суму довелося задекларувати.

"Тим, хто вірить у випадковості повідомляю, що останнім часом, подібна послуга на Закарпатській митниці коштує від 3 до 7.5% залежно від суми і рівня того, хто просить. В інших західних регіонах ситуація не краща", - написав він.

Також він опублікував прізвища митників і прикордонників, які займаються подібним промислом.

"Пункт пропуску Вилок Закарпатська митниця. Начальник - Безсмертний І. І., старший зміни ДМСУ - Худа Василь, старший інспектор - Буряк Богдан, головний інспектор - Симочко Валерій, інспектор - Кабаль Михайло, інспектор - Самов Олександр", старший інспектор - Чейпіш Юрій", - повідомив Куршутов.

На Закарпатській митниці УНІАНу відмовили в коментарях і заявили, що "це рівень Державної митної служби".

Як повідомляв УНІАН, раніше польські волонтери, які привозять в Україну гуманітарну допомогу і допомагають вивозити за кордон українських біженців, почали скаржитися на хабарі на українській митниці.