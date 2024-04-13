Федір Веніславський зазначив, що у президента немає підстав не підписувати документ.

Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію , тепер документ має підписати президент Володимир Зеленський. Народний депутат України та член Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський припустив, коли новий закон набуде чинності.

"Закон почне діяти наступного дня після його підписання. Президент, я думаю, точно підпише законопроєкт. Як я вже сказав, практично всі законодавчі поправки затверджувалися конституційною більшістю. Сам закон було ухвалено з достатньою кількістю голосів. Тим більше, що позиція президента була озвучена неодноразово", - зазначив нардеп в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Водночас він зазначив, що у президента України немає підстав не підписати документ, адже його ухвалювали максимально відповідно до вимог Конституції.

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"Я думаю, що це має відбутися в дуже короткостроковій перспективі. Деякі наші політичні опоненти заявляли, що вони будуть реєструвати постанову про заборону підписання і направлення президенту через те, що не були враховані якраз питання звільнення з військової служби. Якщо це станеться, то спочатку необхідно відхилити ці постанови, потім підписати голові Верховної Ради і направити на підпис президенту. Тому тут терміни складно назвати, але я думаю, що це буде дуже короткострокова перспектива, тобто це максимум тиждень - 10 днів і закон буде підписано", - підсумував Веніславський.

Закон про мобілізацію - останні новини

Рада ухвалила в цілому проєкт закону про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народні депутати.

Перед цим, депутати виключили правки, які стосувалися демобілізації для військових. У міноборони пояснили це тим, що демобілізація - це процес, який говорить про перехід до мирного часу.

Також в оборонному відомстві вважають, що новий закон допоможе забезпечити поповнення особового складу та ротацію для військових, які воюють довгий час.

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