Михайло Подоляк зазначив, що росіяни не здатні утримати Енергодар.

В Офісі президента не виключають, що Російська Федерація може влаштувати теракт на території Запорізької атомної електростанції. Таке рішення створить безлюдну санітарну зону.

"Росія не здатна утримати Енергодар в середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу і створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частина територіального статус-кво без припинення вогню", - пояснив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

При цьому він вказав, що до цієї стратегії відносяться і удари ракет "Кинджал" по дамбі в Кривому Розі. Крім того, Подоляк зазначив, що росіяни продовжують мінувати ЗАЕС, в тому числі охолоджувальні басейни.

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"Чи зважаться в Кремлі на цей сценарій сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії повинні бути написані, наслідки анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - підсумував радник голови ОПУ.

Підготовка російського теракту на ЗАЕС - що відомо

Запорізька АЕС контролюється російськими окупантами з березня 2022 року. При цьому рссіяне перетворюють станцію у військову базу, мінуючи все.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що загарбники додатково замінували ЗАЕС, в тому числі охолоджувач.

У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії.

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