Про це у соцмережі повідомила її сестра.

Запорізька журналістка Ірина Дубченко, яку наприкінці березня затримали окупанти та вивезли до Донецька, вже перебуває вдома.

Про це у Facebook повідомила її сестра Олександра Дубченко.

"Моя половинка Ірина Дубченко зі мною, вдома. Все позаду. Дякую всім!", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня у смт Розівка Запорізької області окупанти затримали журналістку Ірину Дубченко, яка співпрацює з інформаційною агенцією УНІАН.

За словами так званого коменданта Розівки, її забрали до Донецька для проведення "слідчих дій" у зв’язку з підтримкою військовослужбовців ЗСУ.

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