Її відвезли до Донецька для проведення "слідчих дій" у зв’язку з нібито переховуванням та підтримкою військовослужбовців ЗСУ.

У смт Розівка Запорізької області окупанти затримали журналістку Ірину Дубченко, яка співпрацює з інформаційною агенцією УНІАН.

Про це УНІАН повідомила сестра журналістки Олександра Дубченко.

"Зі слів так званого коменданта Розівки, мою рідну сестру забрали до Донецька для проведення "слідчих дій" у зв’язку з переховуванням та підтримкою військовослужбовців ЗСУ", - розповіла вона.

За її інформацією, востаннє Ірина виходила на зв’язок 26 березня.

Журналістка проживала у Розівці через необхідність доглядати за літньою бабусею. Свою малолітню доньку за кілька днів до затримання Ірина встигла відправити до батьків у Запоріжжя.

Як повідомив у Facebook місцевий журналіст Яків Носков, Ірину здали ворогам місцеві жителі.

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