На стороні українців сам бог, а з таким союзником життя точно переможе смерть, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем, зазначивши, що 802 дні нинішнього спротиву українців російському агресору можна описати словами з Євангелія.

"Великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви, перемогу добра і справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву , які можна описати словами з Євангелії від Іонна : "А світло у темряві світить і темрява не обгорнула його", - зазначив глава держави.

Він записав привітання з території Софійського Собору, де триває виставка українських митців - ікони на ящиках боєприпасів, просочених димом боїв та духом нашого народу, українських оборонців.

"Вдивившись у ці ікони можна зрозуміти почуття всього нашого народу, дзеркало яке відображає нашу дійсність у часи війни й вже пройдений шлях, цей Великдень і усе наше сьогодення. Саме так сьогодні виглядають наші обереги. Саме так сьогодні ми відчуваємо Бога, який захищає нас руками наших воїнів. Саме так ми бачимо заступництво небесних сил, втілене в Силах безпеки й оборони України", - підкреслив Зеленський.

За його словами, українці вже показали, що стають на коліна лише у молитві і ніколи - перед загарбниками й окупантами.

Зеленський підкреслив, що колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, порушив всі заповіді Біблії, зажадав наш дім, прийшов нас убивати.

"Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - зауважив український президент.

Він зазначив, що долаючи спільний шлях, відчуваючи спільний біль, усіх українців об’єднує сьогодні одна спільна молитва.

"За наші землі й наших людей, чий дух не зламати. Пам’ятаючи слова, які написані в Софії над Орантою і які справдилися в нашому житті: "Бог серед міста, і воно не похитнеться. Бог допоможе йому перед світанком". Сьогодні наша молитва – за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу, Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані. Бог повернеться в Маріуполь. На терикони й узбережжя морів. Так завжди було. Так точно буде", - сказав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також привітав з Великоднем українських воїнів та побажав їм міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності.

"Нехай Воскреслий Господь, який переміг смерть, дає нам сили для перемоги над ворогом та утверджує нас у боротьбі добра над злом! Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі - приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове! Ми знаємо, що після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!", - підкреслив Сирський.

Співвітчизників він попросив згадати у своїх молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників. Сирський закликав не забувати й запросити за родинний великодній стіл кожного українського ветерана - захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами, не залишати їх самотніми та пам’ятати про їх героїзм та мужність.

Росія атакувала Україну у ніч Великодня

У Великодню ніч росіяни здійснили чергову атаку по Україні, запустивши понад два десятки дронів-камікадзе. Як поінформував командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, окупанти запустили 24 ударні безпілотники типу Shahed-131/136, райони запусків дронів - кримський мис Чауда, а також Курська область Росії, повідомив генерал-лейтенант. За його відомостями, у Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях ліквідовано 23 дрони-вбивці.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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