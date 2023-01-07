Відповідний указ не оприлюднено, бо він містить особисту інформацію.

Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство деяких священиків Української Православної церкви Московського патріархату. За даними ЗМІ, йдеться про 13 священнослужителів.

Так, глава Української держави указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянство низки священиків УПЦ МП. При цьому указ не оприлюднено офіційно, тому що містить персональну інформацію.

В той же час видання LB.ua повідомляє, що в "санкційний" потрапили 13 представників УПЦ МП, в тому числі:

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митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафане, якому вручили підозру в держзраді, а також у нього є російський паспорт;

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, який є дуже близькою людиною Іонафану.

Повідомляється, що Державну міграційну службу вже повідомили про втрату громадянства зазначеними особами. Тепер їх можуть депортувати.

Скандал навколо Києво-Печерської Лаври - що відомо

УПЦ МП орендувала дві найбільші церкви на території Верхньої Лаври-Успенський собор і Трапезний храм. В кінці грудня закінчився термін оренди закінчився, у зв'язку з цим Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати воно.

У свою чергу намісник Успенської Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь вимагав від президента Володимира Зеленського втрутитися, але з 1 січня представники УПЦ МП більше не мають доступ до храмів.

5 січня глава Мінкульту Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор і трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі. При цьому він вказав, що митрополит Павло, який повинен був підписати документи, не прийшов на засідання комісії.

Також у храмах, які належали УПЦ МП, СБУ провела обшуки, в результаті яких були виявлені священики з російськими паспортами, готівкові гроші, російська пропагандистська література та багато іншого.

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