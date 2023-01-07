Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство деяких священиків Української Православної церкви Московського патріархату. За даними ЗМІ, йдеться про 13 священнослужителів.
Так, глава Української держави указом № 898/2022 від 28.12.2022 призупинив громадянство низки священиків УПЦ МП. При цьому указ не оприлюднено офіційно, тому що містить персональну інформацію.
В той же час видання LB.ua повідомляє, що в "санкційний" потрапили 13 представників УПЦ МП, в тому числі:
- митрополит Тульчинський та Брацлавський Іонафане, якому вручили підозру в держзраді, а також у нього є російський паспорт;
- вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, який є дуже близькою людиною Іонафану.
Повідомляється, що Державну міграційну службу вже повідомили про втрату громадянства зазначеними особами. Тепер їх можуть депортувати.
Скандал навколо Києво-Печерської Лаври - що відомо
УПЦ МП орендувала дві найбільші церкви на території Верхньої Лаври-Успенський собор і Трапезний храм. В кінці грудня закінчився термін оренди закінчився, у зв'язку з цим Міністерство культури та інформаційної політики рекомендувало не продовжувати воно.
У свою чергу намісник Успенської Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь вимагав від президента Володимира Зеленського втрутитися, але з 1 січня представники УПЦ МП більше не мають доступ до храмів.
5 січня глава Мінкульту Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор і трапезну церкву Києво-Печерської Лаври повернули державі. При цьому він вказав, що митрополит Павло, який повинен був підписати документи, не прийшов на засідання комісії.
Також у храмах, які належали УПЦ МП, СБУ провела обшуки, в результаті яких були виявлені священики з російськими паспортами, готівкові гроші, російська пропагандистська література та багато іншого.