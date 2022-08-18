Глава держави висловив військовим переконання, що Росія не зможе перемогти Україну у війні.

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових у лікарні на Львівщині.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Львівщина. Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!", - заявив президент.

Як повідомляє Офіс президента, в рамках робочої поїздки під час відвідування військовослужбовців, поранених під час бойових дій, які проходять лікування в одному з медичних закладів Львова, президент поцікавився їхнім самопочуттям, подякував за службу й самовідданий захист Батьківщини та вручив державні нагороди.

Главі держави розповіли, що з початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України в медзакладі було надано допомогу понад 9 тис. військовослужбовців (більш як 3,4 тис. поранених, близько 2,1 тис. травмованих та майже 3,6 тис. хворих).

Крім того, президент узяв участь у церемонії вшанування пам'яті українських воїнів, які загинули у війні проти російських загарбників.

Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У центральній частині цвинтаря з квітня 2022 року ховають загиблих у російсько-українській війні.

Також глава держави заслухав доповідь місцевого керівництва щодо організації евакуації громадян із зон бойових дій.

В ОП відзначили, що загалом з початку війни залізницею було евакуйовано понад 3,8 млн осіб, зокрема 600 тис. – за кордон. Для них було розгорнуто пункти тимчасового розміщення, організовано харчування, надання медичної допомоги та подальше перевезення в інші країни у разі наявності такого бажання.

Евакуація зі Львова за межі України здійснювалася потягами, а також автобусами. Автобусним транспортом було вивезено понад 76 тис. громадян.

Також сказано, що на сьогодні з ініціативи Офісу президента на Львівському вокзалі евакуйованим надають допомогу в отриманні тимчасового житла у безпечніших регіонах у межах програми "Там, де вас чекають".

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудеться саміт за участі Зеленського, президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Як повідомила прес-служба турецького президента, у Львові на цьому саміті говоритимуть про припинення війни "дипломатичними засобами".

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня президент України Володимир Зеленський наголосив, що посередників у перемовинах з РФ немає, бо Росія не хоче закінчувати цю війну. Зеленський наголосив, що Росія гірша за терористів, бо вона "ненажерлива" та не планує нікуди йти з території України чи зупиняти цю війну.