Український омбудсмен засудила рішення "суду", адже всі обвинувачення стосовно Єсипенка є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.

"Суд" в тимчасово окупованому Росією Криму засудив українського журналіста Владислава Єсипенка до шести років колонії та штрафу у 110 тис. російських рублів.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Українського громадянина Владислава Єсипенка незаконно засуджено на 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів", - написала вона.

За словами Денісової, такий вирок журналісту "Радіо Свобода" виніс підконтрольний Кремлю "Сімферопольський районний суд".

Вона нагадала, що Єсипенка обвинувачено у "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

"Засуджую рішення "Сімферопольського районного суду", адже всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою", - наголосила омбудсмен.

Денісова підкреслила, що вирок Єсипенку є прикладом залякування незалежних журналістів, придушенням свободи думки в тимчасово окупованому Криму та ще одним свідченням політики переслідування та репресій українських громадян країною-окупантом.

"Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - додала вона.

Що відомо про справу Єсипенка

10 березня 2021 року у Сімферополі російська ФСБ затримала Єсипенка, а потім підконтрольний Кремлю "суд" відправив його під варту.

Йому інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 223.1 КК РФ (незаконні виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї, її основних частин (за винятком вогнепальної зброї обмеженого ураження), а також незаконне виготовлення боєприпасів). Пізніше окупанти додали ще й підозру в шпигунстві, а також підозру за статтею 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів) КК РФ.

З'ясувалося, що Єсипенко як позаштатний журналіст співпрацював з проектом "Радіо Свобода" - "Крим.Реалії".

19 березня дружина Єсипенка Катерина закликала президента України Володимира Зеленського і міжнародне співтовариство сприяти звільненню її чоловіка. Вона також заявила про тиск і тортури, які окупанти застосовували до її чоловіка, і що побоюється за його життя.

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