На думку депутатів країни-агресора, Україна програє по всіх фронтах.

У Держдумі країни-агресора назвали "агонією" наказ президента України Володимира Зеленського про деокупацію півдня країни.

Про це заявив депутат Держдуми РФ від Кримського регіону Михайло Шеремет.

"Жодних шансів по захопленню звільнених нашою армією територій у них немає. Подібні накази - політична агонія режиму Зеленського, яка триватиме зовсім недовго", - заявив він.

За його словами, такі заяви президента України не мають нічого спільного з реальністю, оскільки в українських військ "не залишилося ні сил, ні можливостей, ні коштів. На думку Шеремета, "Зеленський і його злочинна кліка програють по всіх фронтах".

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Рєзнікова, президент України Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні, для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

Так, за словами міністра, президент доручив вищому військовому керівництву розробити плани зі звільнення тимчасово захоплених територій, оскільки ті мають життєво важливе значення для економіки країни.

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