Суд обрав для збоченця міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Волинській області взяли під варту 63-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою 13-річну падчерку. Зрештою дівчинка народила від нього дитину.

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«Ще в червні 2020 року до Іваничівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що під час перевірки за місцем проживання однієї із неблагополучних сімей в районі було виявлено вагітну 13-річну дитину. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Під час досудового розслідування, зокрема, після проведення ДНК-експертизи поліцейські встановили, що до зґвалтування дівчини причетний її 63-річний вітчим», - говориться в повідомленні.

Нині суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дівчина народила дитину й нині перебуває під наглядом лікарів.

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Автор: УНІАН