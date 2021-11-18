У селі Червоному Тернопільського району мешкає тільки одна людина – Михайло Чавурський.
Про це повідомляє Суспільне.
Чоловік наодинці вирощує городину, сіє пшеницю та овес; має корову і одного коня.
За словами Михайла, колись у селі було 75 будинків і 56 дітей. Сам чоловік теж закінчив чотири класи місцевої школи.
Історик Богдан Климко у коментарі журналістам розповів, що село – дуже давнє і походить з дохристиянських часів. До 1946 року населений пункт називався Молохів (від назви бога язичників Молох – ред.).
"На цій території проводили жертвоприношення. Очевидно, з того часу назва Молохів залишилася за цією територією", – розповів Климко.
Два роки тому в Червоному ще мешкали діти, але перебралися з родинами у сусіднє село.
"Окрім початкової школи колись у селі був магазин, тепер тут немає нічого. Хати, що залишилися, стоять порожні, садки позаростали. Але думаю, що село не зникне з пам’яті людей доти, доки будуть жити вихідці з цього села", – пояснив Мечищівський сільський голова Василь Сидорович.
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