До 1946 року населений пункт називався Молохів.

У селі Червоному Тернопільського району мешкає тільки одна людина – Михайло Чавурський.

Про це повідомляє Суспільне.

Чоловік наодинці вирощує городину, сіє пшеницю та овес; має корову і одного коня.

За словами Михайла, колись у селі було 75 будинків і 56 дітей. Сам чоловік теж закінчив чотири класи місцевої школи.

Історик Богдан Климко у коментарі журналістам розповів, що село – дуже давнє і походить з дохристиянських часів. До 1946 року населений пункт називався Молохів (від назви бога язичників Молох – ред.).

"На цій території проводили жертвоприношення. Очевидно, з того часу назва Молохів залишилася за цією територією", – розповів Климко.

Два роки тому в Червоному ще мешкали діти, але перебралися з родинами у сусіднє село.

"Окрім початкової школи колись у селі був магазин, тепер тут немає нічого. Хати, що залишилися, стоять порожні, садки позаростали. Але думаю, що село не зникне з пам’яті людей доти, доки будуть жити вихідці з цього села", – пояснив Мечищівський сільський голова Василь Сидорович.

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Автор: Віолетта Орлова