Ситуація із захворюваністю в області загострюється.

На Рівненщині нещеплених від поліомієліту дітей не пускатимуть до шкіл та дитсадків.

Як передає кореспондент УНІАН, головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов підписав розпорядження, яким передбачено заборону на відвідування шкіл дітьми, котрі не отримали щеплення від поліомієліту.

Крім того, розпорядженням передбачено виключення не щеплених проти поліомієліту дітей з дитячих садочків.

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"Ситуація загострюється. Ми вже маємо півтора десятка дітей, які мають цей вірус і є носіями. На щастя, ця категорія дітей практично вся отримала щеплення, і ми впевнені, що страшних симптомів у них не буде. Разом з тим значна частина дітей не захищена від цієї хвороби. Це ненормальна ситуація. Батьки ще не усвідомили, що це дуже серйозно. І це надовго. Тому зараз потрібно розв'язувати цю проблему", - заявив Сафонов.

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, 6 жовтня підтвердили паралічу внаслідок поліомієліт у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до протестантів, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

29 жовтня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на 1 жовтня в Україні рівень охоплення трьома дозами щеплень від поліо дітей до року становить лише 59,7%.

Довідка УНІАН. Поліомієліт - інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із 200, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш уразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: Петро Хромих