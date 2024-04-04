Внаслідок того удару загинули 13 людей, серед яких було троє дітей.

Довічне ув’язнення отримав російський агент, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську в червні 2023 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В результаті скоригованого зрадником ракетного удару по кафе у центрі Краматорська 27 червня 2023 року загинуло 13 осіб, серед яких троє дітей, ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В СБУ зазначили, що тоді контррозвідка СБУ затримала зловмисника "по гарячих слідах". Ним виявився місцевий житель, який ще до початку повномасштабного вторгнення був завербований воєнною розвідкою РФ.

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За даними слідства, 27 червня минулого року він отримав вороже завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.

"Для виконання цієї вказівки агент здійснив приховану відеозйомку закладу і переслав відзнятий файл російському куратору. Після отримання агентурної інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди", - сказано в повідомленні.

Розслідування встановило, що ворожим коригувальником є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства. Він неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди і таким чином потрапив у поле зору російської спецслужби.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

Удар по кафе у Краматорську

Окупанти увечері 27 червня завдали ракетного удару по місту Краматорськ. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко тоді повідомив, що було два ракетні удари - Росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

Серед загиблих в кафе були сестри-близнючки - Юля та Аня Аксьонченко. У піцерію школярки прийшли з татом. Після вибуху сестри ще були живі, вони подзвонили мамі і сказали, що їх завалило. Аню і Юлю занадто довго шукали, їх тіла змогли дістати лише вночі.

Серед постраждалих в результаті ракетного удару росіян по кафе в Краматорську тоді були і троє громадян Колумбії, які перебували в Україні з журналісткою місією. Неурядова організація Aguanta Ucrania тоді повідомила, що в момент російської атаки в кафе перебували колумбійський політик Серхіо Харамільо, письменник Ектор Абад Фасіолінсе і журналістка Каталіна Гомес Анхель.

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