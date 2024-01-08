Вона допомагала загарбникам провести фейковий референдум щодо приєднання регіону до РФ.

У Херсонській області затримали місцеву жительку, яка на посаді "заступниці голови виборчкому РФ" допомагала російським загарбникам провести фейковий референдум.

Як повідомляє пресцентр СБУ, фігуранткою є жителька села Борозенське Бериславського району. Після захоплення населеного пункту вона добровільно пішла на співпрацю з агресором.

Загарбники призначили її "заступником голови виборчої комісії РФ" на території громади. Колаборантка організовувала масово-агітаційні заходи на підтримку фейкового плебісциту щодо "приєднання" регіону до Росії. Зокрема, разом зі своїми спільниками вона розміщувала у "виборчкомі" та громадських місцях пропагандистські листівки із символікою країни-агресора.

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Також фігурантка готувала списки місцевих жителів для їх примусового залучення до зрежисованого голосування, щоб створити видимість максимальної явки громадян на "виборах".

Окрім того, зловмисниця вимагала від людей ставити "потрібні" відмітки у так званих бюлетенях для масштабної фальсифікації підсумків псевдореферендуму.

Після звільнення Херсона жінка залишилась на правобережжі, де намагалась вести непримітне життя, щоб сховатися від правосуддя, але її знайшли та затримали.

Зрадниця, яка наразі перебуває під вартою, підозрюється у колабораціонізмі. Їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримання агента ФСБ у Дніпрі, який шпигував за ешелонами ЗСУ

У Дніпрі затримали агента ФСБ – посадовця однієї із вузлових станцій "Укрзалізниці".

За даними СБУ, він за вказівкою російських окупантів збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Також його цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізничним сполученням. Для цього зрадник фіксував місце і час проходження військових ешелонів та намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед він намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".

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