Український онлайн-магазин "Nusho.shop" потрапив у скандал в мережі, пропонуючи громадянам подарункові набори спідньої білизни до Дня захисника та захисниці з провокативними написами.
Оголошення пропозиції розміщено на сторінці крамниці в Instagram. Наразі там вже десятки гнівних коментарів від українських користувачів, які звернули увагу на рекламу.
Онлайн-магазин виставив на продаж пари чоловічих та жіночих трусів, а також шкарпетки темного кольору з написами у місцях інтимних зон: "Мужики не плачуть – Але краще не перевіряти", "Собі допоможи – Я собі дам раду".
Проте найбільше громадян розлютив напис: "Зроблений в СРСР – Таких більше не роблять".
- Довбанулись зі своїм сесесером?
- Ви ї*** геть?
- Кінчений меседж про СРСР. Нічого веселого чи грайливого в цьому немає: недоречно, крінжово, плодить імперські наративи, наче їх нам мало. Фу.
- Дно пробито, яким же імб** треба бути, щоб таке придбати, ще й комусь дарувати.
- Дивіться. Ви шарите, що наші захисники якраз таки боряться проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїм життям, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви там хворі?
- СССР? Атєчєства? Ви й** дали там, чи що?
- У мене Батьківщина, а у вас схоже отєчєство
- Чесно, х*** від першої до останньої картинки. Навіть на знаю, що гірше - прослава сильних баб на фоні слабких мужиків, чи те, що ви топите за СРСР.
- Вам не соромно писати про ссср??? Дніще!!
- Ну й ватка. Той, хто до таких принтів додумався точно в совках застряг.
- Продавайте в дирляндію і луганд*** це барахло! Ур***
- Ви серйозно? "Зроблений в СРСР"...мали б совість хоч якусь елементарну. Сподіваюсь, на вас скарг достатньо накидають, щоб ваш лайно бізнес коріше закрився. Ще і герб туди причепили. Позорище
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