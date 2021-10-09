Найбільше громадян розлютив напис: "Зроблений в СРСР – Таких більше не роблять".

Український онлайн-магазин "Nusho.shop" потрапив у скандал в мережі, пропонуючи громадянам подарункові набори спідньої білизни до Дня захисника та захисниці з провокативними написами.

Оголошення пропозиції розміщено на сторінці крамниці в Instagram. Наразі там вже десятки гнівних коментарів від українських користувачів, які звернули увагу на рекламу.

Онлайн-магазин виставив на продаж пари чоловічих та жіночих трусів, а також шкарпетки темного кольору з написами у місцях інтимних зон: "Мужики не плачуть – Але краще не перевіряти", "Собі допоможи – Я собі дам раду".

Проте найбільше громадян розлютив напис: "Зроблений в СРСР – Таких більше не роблять".

Довбанулись зі своїм сесесером?

Ви ї*** геть?

Кінчений меседж про СРСР. Нічого веселого чи грайливого в цьому немає: недоречно, крінжово, плодить імперські наративи, наче їх нам мало. Фу.

Дно пробито, яким же імб** треба бути, щоб таке придбати, ще й комусь дарувати.

Дивіться. Ви шарите, що наші захисники якраз таки боряться проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїм життям, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви там хворі?

СССР? Атєчєства? Ви й** дали там, чи що?

У мене Батьківщина, а у вас схоже отєчєство

Чесно, х*** від першої до останньої картинки. Навіть на знаю, що гірше - прослава сильних баб на фоні слабких мужиків, чи те, що ви топите за СРСР.

Вам не соромно писати про ссср??? Дніще!!

Ну й ватка. Той, хто до таких принтів додумався точно в совках застряг.

Продавайте в дирляндію і луганд*** це барахло! Ур***

Ви серйозно? "Зроблений в СРСР"...мали б совість хоч якусь елементарну. Сподіваюсь, на вас скарг достатньо накидають, щоб ваш лайно бізнес коріше закрився. Ще і герб туди причепили. Позорище

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Автор: Віолетта Орлова