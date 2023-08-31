За словами Железняка, посольства вже попереджені про зміну глави Міноборони України.

У перший тиждень вересня в Міноборони може відбутися зміна керівництва. Міністр оборони Олексій Резніков ймовірно буде призначений послом до Великобританії, а Міноборони очолить глава Фонду держмайна Рустем Умеров.

Таку інформацію в Telegram оприлюднив перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, зазначивши при цьому, що кадрові зміни за його інформацією відбудуться найближчими днями.

"На місце Міністра оборони буде представлений наш екс-колега по фракції, а зараз глава Фонду держмайна Рустем Умеров. Нещодавно у нього рік на посаді був. І прошу відзначити, рік без єдиного скандалу і з рекордним результатом ФДМУ", - підкреслив Железняк.

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"По датах: це наступний тиждень, тобто перший тиждень вересня... за моєю інформацією, Резніков залишить пост міністра оборони і згодом поїде послом до Великобританії. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджені", - зазначив депутат.

За словами Железняка, 30 серпня вранці про таку ротацію попередили посольства.

"Щонайменше деякі", - сказав він, зазначивши при цьому, що Резніков знав про свою відставку вже тоді, коли пропонував парі журналістам.

"Про швидку ротацію і відставку пан міністр знав до своєї відомої пропозиції по парі. Тому не дуже спортивно вийшло", - зазначив Железняк.

Хто очолить Фонд держмайна замість Умерова, за словами депутата, поки не вирішено.

"Враховуючи, скільки активів туди передали і повноважень, то сподіваюся, це не буде знову "вічний в.о.", - припустив він.

Скандал з куртками для ЗСУ

На початку серпня видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування про торішні поставки одягу для військових. Там зазначалося, що Міноборони України уклало контракт з турецькою фірмою Vector avia на поставку літніх курток за ціною 29 доларів за одиницю. Пізніше в українських документах фігурували вже зимові куртки по 86 доларів за одиницю.

Громадська Антикорупційна рада при МОУ підтвердила, що поставлені були саме зимові (не літні, не демісезонні) куртки з турецьких фабрик, і більшу частину комплектів вже видали.

Антикорупційний комітет ВРУ, де обговорювалися ці поставки, в той же час стверджував, що під час поставок могли використовувати "схему поламаного інвойсу". Там також прозвучало припущення, що фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю закупівлю.

"Українська правда" з'ясувала, що турецька фірма Vector avia, що займалася постачанням, мала відношення до племінника народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Міністр оборони Олексій Резніков припускав, що ціни в документах турецької сторони могли замінити з метою ухилення від податків в Туреччині.

Він також обіцяв, що піде у відставку, якщо факти з розслідувань журналістів будуть підтверджені.

На тлі скандалу навколо численних розслідувань українських журналістів щодо можливої переплати при закупівлі одягу для Збройних сил України восени 2022 року Міністр оборони Олексій Резніков скликав прес-конференцію, на якій продемонстрував журналістам комплект зимової та літньої форми, які нібито були отримані під час скандальної поставки. Він запропонував переконатися, скільки важить той чи інший військовий одяг, щоб зняти питання про невідповідність ваги в документах з постачання. Також міністр відреагував на основні звинувачення щодо вартості одягу та компанії, яка його постачала.

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