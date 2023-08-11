Вартість екіпірування різко зросла під час доставки.

У Міноборони України закупили куртки та шоломи для ЗСУ за ціною, завищеною в 3 рази.

Як йдеться у розслідуванні ZN.UA, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою "Vector avia hava araçlari" на поставку зимового одягу. За даними джерел видання, ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн дол. і 202 тис. штанів на 13 млн дол.

"Ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по 86 баксів. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по 95 дол. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні", - пише видання.

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За даними журналістів, середня вага китайських курток була два кілограми. А турецької - 1,1 кг. Це дуже схоже на різницю між літнім жакетиком і зимовою теплою курткою. У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia.

"Тут чудово видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку", - йдеться у матеріалі.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 дол. за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 дол. Понад те, куртки з цієї партії вже продаються на OLX.

До речі, Міноборони втридорога купувало шоломи для бійців. Чиновники міністерства замовили і оплатили товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА. По факту, це виявилися шоломи з нижчим рівнем захисту NIJ 2.

Ці епізоди слідство нібито розслідує в рамках провадження щодо екс-заступниця міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

Скандальні закупівлі в Міноборони

Кілька місяців тому ЗМІ дізналися, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування військових частин у 2023 році на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ. Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Харчування військових продовжили здійснювати за контрактами минулого року.

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